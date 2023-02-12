Lyall Cameron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lyall Cameron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lyall Cameron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lyall Cameron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lyall Cameron 10 Ekim 2002 tarihinde Dundee şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lyall Cameron Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini StormSportsX yapmaktadır. Lyall Cameron, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lyall Cameron'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Lyall Cameron Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lyall Cameron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lyall Cameron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lyall Cameron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dundee U18

1 Temmuz 2020 yılında Dundee FC

6 Ekim 2020 yılında Peterhead FC

13 Ocak 2021 yılında Dundee FC

19 Mart 2021 yılında Peterhead FC

5 Mayıs 2021 yılında Dundee FC

1 Temmuz 2021 yılında Peterhead FC

3 Ocak 2022 yılında Dundee FC

25 Şubat 2022 yılında Montrose

11 Mayıs 2022 yılında Dundee FC

Lyall Cameron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lyall Cameron şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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