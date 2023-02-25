Lyes Benyoucef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lyes Benyoucef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lyes Benyoucef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lyes Benyoucef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lyes Benyoucef 2 Mart 1996 tarihinde Algier şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lyes Benyoucef Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FH Sports Agency yapmaktadır. Lyes Benyoucef, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lyes Benyoucef'nin JS Kabylie ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lyes Benyoucef Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lyes Benyoucef isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lyes Benyoucef Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lyes Benyoucef futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Paradou U21

1 Temmuz 2015 yılında Paradou AC

28 Aralık 2017 yılında JS Kabylie

8 Nisan 2019 yılında Paradou AC

7 Mayıs 2019 yılında Cezalı

12 Ağustos 2021 yılında ES Sahel

1 Temmuz 2022 yılında JS Kabylie

Lyes Benyoucef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lyes Benyoucef şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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