Lyes Doucene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lyes Doucene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lyes Doucene kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lyes Doucene ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lyes Doucene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lyes Doucene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lyes Doucene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lyes Doucene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lyes Doucene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lyes Doucene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lyes Doucene 26 Temmuz 1994 tarihinde El Harrach şehrinde doğmuştur.  Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lyes Doucene Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lyes Doucene, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lyes Doucene'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lyes Doucene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lyes Doucene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Lyes Doucene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lyes Doucene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında NARB Reghaïa

1 Temmuz 2018 yılında MC El Eulma

21 Temmuz 2019 yılında NA Hussein Dey

1 Ekim 2020 yılında SC Ain Defla

18 Eylül 2021 yılında MC El Eulma

16 Ağustos 2022 yılında JS Saoura

Lyes Doucene kimdir

Lyes Doucene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lyes Doucene şuan JS Saoura takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Lyes Doucene nereli

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