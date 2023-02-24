Lyes Houri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lyes Houri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lyes Houri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lyes Houri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lyes Houri 19 Ocak 1996 tarihinde Lomme şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Fransa,Fas uyrukludur.Gerçek adı da Lyes Hafid Houri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lyes Houri Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Lyes Houri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 20 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lyes Houri'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lyes Houri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lyes Houri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lyes Houri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lyes Houri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Valenciennes B

2 Şubat 2015 yılında SC Bastia

25 Ocak 2016 yılında ASM Belfort

30 Haziran 2016 yılında SC Bastia

31 Ocak 2017 yılında Roda JC

30 Haziran 2017 yılında SC Bastia

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2017 yılında RC Lens B

1 Temmuz 2018 yılında FC Viitorul

20 Ocak 2020 yılında Fehérvár

31 Ağustos 2021 yılında Univ. Craiova

30 Haziran 2022 yılında Fehérvár

Lyes Houri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lyes Houri şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lyes Houri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

LOSC Lille (2003-2007), ES Wasquehal (2007-2011), FC Valenciennes (2011-2013)

Fransa U19 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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