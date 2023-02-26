Lyle Lakay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lyle Lakay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lyle Lakay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lyle Lakay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lyle Lakay 17 Ağustos 1991 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lyle Lakay Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GFA yapmaktadır. Lyle Lakay, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Lyle Lakay'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lyle Lakay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LyLo_7?s=20&t=ZUIpyOrjF5vMKE_USPN6SQ

http://instagram.com/lalas__7?igshid=MTA0ZTI1NzA=

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Lyle Lakay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lyle Lakay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Lyle Lakay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lyle Lakay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında SuperSport Utd.

2 Temmuz 2009 yılında FC Cape Town

30 Haziran 2010 yılında SuperSport Utd.

1 Ağustos 2011 yılında FC Cape Town

30 Haziran 2012 yılında SuperSport Utd.

3 Ağustos 2012 yılında Bloem. Celtic

1 Temmuz 2017 yılında Cape Town City

13 Temmuz 2018 yılında Sundowns

22 Eylül 2022 yılında Cape Town City

30 Haziran 2023 yılında Sundowns

Lyle Lakay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lyle Lakay şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lyle Lakay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stephanians Otttery, Hellenic, Old Mutual Academy, SuperSport Tottenham Hotspur Academy

Güney Afrika takımında 3 numaralı formasıyla 16 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Afrika U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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