Lyon Angers maçı hangi kanalda | Lyon Angers maçı canlı izleme linki

İki fransız takım Lyon Angers karşı karşıya geliyor. Yapılan FRANSA Lig 1 maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Lyon Angers maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Lyon Angers canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Lyon Angers maçı hangi kanalda

Fransa Ligue 1'de 2019/2020 sezonu heyecanı sürüyor. Bugünkü maçlardan biri de Lyon ile Angers arasındaki mücadele olacak. 16 Ağustos 2019 Cuma günü oynanacak Lyon - Angers maçının başlangıç saati TSİ 21:45 olarak açıklandı. Eğer Türkiye dışındaysanız, bulunduğunuz ülkenin yerel saatine göre maç saatini araştırınız. Lyon - Angers maçı Parc Olympique Lyonnais stadında oynanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Benoit Millot olarak açıklandı.

Lyon Angers şifresiz maç yayın bilgilerini sizler için hazırladık. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için haberimizi derledik. Peki bu zorlu karşılaşma hangi kanaldan şifresiz yayınla izlenebilecek.

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Lyon son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Angers takımı ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik bir istatistik sergiledi. İddaa'da 103 kodlu maç için Lyon'a 1.25 oran verilirken, Angers takımına 5.50 oran verildi. İddaa'da beraberlik oranı ise 4.60 olarak belirlendi.

Lyon Angers maçı canlı izleme linki

İki fransız takım Lyon Angers karşı karşıya geliyor. Yapılan FRANSA Lig 1 maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Lyon Angers maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Lyon Angers canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

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Lyon ile Angers arasındaki futbol karşılaşması 16 Ağustos 2019 tarihinde saat 21:45 (TSİ) başlayacak. Sporseverler, Lyon ile Angers arasında oynanacak karşılaşmayı yayınlayacak TV kanallarını ve şifresiz yayın sitelerini araştırıyor.

Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı ve naklen ekranlara gelecek. Bilindiği üzere beIN Sports kanalları dijital yayın platformu Digitürk'ün abonelerine özeldir. Bein Sports izlemek, Bein Sports şifresiz izleyebilmek ve Bein Sports canlı yayın izlemek için abonelik zorunludur. Dolayısıyla bu maçı ücretsiz izleyebilmek mümkün değildir. Ayrıca Digitürk'ün internet platformu Digitürk Play ile de maçı izlemeniz mümkün.

Ayrıca yabancı uyduları gören çanak antenler ile uydu cihazlarına sahipseniz veya yabancı TV yayın platformlarına aboneyseniz, yabancı spor kanalların yayın akışlarını takip ederek bu maçı yabancı bir kanaldan, farklı dilde izleme yolunu seçebilirsiniz.