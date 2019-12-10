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Lyon - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 6. Maç Günü kapsamında Lyon - Leipzig maçı oynanacak. Spor severler ise Lyon - Leipzig maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Lyon - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki takım Lyon - Leipzig karşı karşıya geliyor. Yapılan AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 6. Maç Günü ekranlarda olacak. 

Peki Lyon - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Lyon - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon - Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 10 12 2019 günü Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00

UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Lyon ile Leipzig arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi  Maçı Parc Olympique Lyonnais, Lyon'da oynanacak.

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