Lyon - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 6. Maç Günü kapsamında Lyon - Leipzig maçı oynanacak. Spor severler ise Lyon - Leipzig maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Lyon - Leipzig karşı karşıya geliyor. Yapılan AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 6. Maç Günü ekranlarda olacak.
Peki Lyon - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
Lyon - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lyon - Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 10 12 2019 günü Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00
UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.
Lyon ile Leipzig arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı Parc Olympique Lyonnais, Lyon'da oynanacak.
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