Lyon, Uğurcan'a kancayı taktı | Trabzonspor teklifin artırılmasını istedi 

Trabzonspor ve Milli takımda gösterdiği etkili performansla birçok Avrupa kulübünü peşine takmayı başaran Uğurcan Çakır için Fransa'dan teklif geldi. Fransız devi Olypique Lyon Trabzonspor'un başarılı eldiveni için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

TEKLİF YETERLİ BULUNMADI

Trabzonspor yönetimi daha önceki gelen teklifleri reddettiği gibi bu teklife de onay verdi. Bordo mavili kulüp Lyon'un yaptığı bu teklifi çok düşük buldu. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu "Uğurcan'ın piyasa değeri bize önerilen rakamın 2 katı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"BU PARAYA MÜMKÜN DEĞİL"

Konuyla ilgili Ömer Sağıroğlu "Türkiye'nin en değerli kalecilerinden birini bu paraya vermemiz mümkün değil. Beklentilerimiz çok daha yüksek" dedi. Sağıroğlu Alt yapıya büyük önem verdiklerini, buradan yetiştirdikleri oyunculardan hem başarılar hem de gelir beklediklerini ifadelerine ekledi.