Lyova Karapetyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lyova Karapetyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lyova Karapetyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lyova Karapetyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lyova Karapetyan 1 Mart 2001 tarihinde Gyumri şehrinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Լյովա Կարապետյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lyova Karapetyan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Lyova Karapetyan'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lyova Karapetyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lyova Karapetyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lyova Karapetyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lyova Karapetyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Shirak Gyumri

Lyova Karapetyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lyova Karapetyan şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Lyova Karapetyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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