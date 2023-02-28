Lyova Mryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lyova Mryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lyova Mryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lyova Mryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lyova Mryan 11 Mayıs 2000 tarihinde Gyumri şehrinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Լյովա Մրյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lyova Mryan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lyova Mryan'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lyova Mryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lyova Mryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lyova Mryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lyova Mryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Shirak II

1 Ocak 2020 yılında Shirak Gyumri

Lyova Mryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lyova Mryan şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Lyova Mryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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