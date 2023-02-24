Lyubomir Sarafski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lyubomir Sarafski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lyubomir Sarafski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lyubomir Sarafski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lyubomir Sarafski 1 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Любомир Красимиров Сарафски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lyubomir Sarafski Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lyubomir Sarafski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına - tarihinde katılmıştır. Lyubomir Sarafski'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lyubomir Sarafski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lyubomir Sarafski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lyubomir Sarafski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lyubomir Sarafski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lyubomir Sarafski şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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