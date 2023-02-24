Lyubomir Vachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lyubomir Vachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lyubomir Vachev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lyubomir Vachev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lyubomir Vachev 30 Kasım 2001 tarihinde Gabrovo şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Любомир Станимиров Вачев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lyubomir Vachev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lyubomir Vachev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lyubomir Vachev'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lyubomir Vachev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lyubomir Vachev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lyubomir Vachev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lyubomir Vachev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Beroe StZ II

1 Temmuz 2022 yılında Yantra

Lyubomir Vachev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lyubomir Vachev şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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