M.Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 25. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek olan lider Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlılarını sürdürdü.
Süper Lig'in 25. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek olan lider Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlılarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında, 9 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan M.Başakşehir, bugün yaptığı idmanla hazırlıklarına ara vermedi. Turuncu-lacivertli takımda, ısınma koşusunun ardından koordinasyon ve dinamik ısınma ile başlayan idman, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Topa hakimiyet oyununun ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.
Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: İHA
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