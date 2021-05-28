Metro İstanbul yetkilileri, 28 Mayıs Cuma günü saat 15.00 ile 29 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00 arasında bazı seferlerinde, hatlar üzerinde yapılacak entegrasyon çalışmaları sebebiyle iptallerin meydana geldiğini duyurdu. Bunun üzerine vatandaşların araştırdığı M3 metro seferleri iptal mi? Kirazlı-Başakşehir-Metrokent seferleri ne zaman başlayacak? Metro İstanbul iptal seferler konularını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

M3 METRO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Metro İstanbul yetkililerinin yaptığı duyuruda, "M9 Ataköy-İkitelli metro hattı sinyalizasyon entegrasyonu çalışmaları nedeniyle 28 Mayıs Cuma günü saat 15.00 itibari ile 29 Mayıs Cumartesi saat 14.00’e kadar M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent hattında işletme yapılmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda, M3 hattında bugün saat 15.00'ten yarın saat 14.00'e dek seferlerin gerçekleştirilemeyeceği öğrenildi.

KİRAZLI-BAŞAKŞEHİR-METROKENT SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yetkililerin açıklamasına göre, 23 saat sürecek olan sefer iptalleri, 29 Mayıs Cumartesi günü yani yarın, saat 14.00 itibarıyla yeniden hizmete açılacak.

M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent hattı, yalnızca bugün saat 15.00 ile yarın saat 14.00 arasında hizmet dışı olacak.

METRO İSTANBUL İPTAL SEFERLER

Metro İstanbul sitesinde, 'M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent Hattı İşletmeye Kapatıldı' başlığıyla yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"M9 Ataköy-İkitelli metro hattı sinyalizasyon entegrasyonu çalışmaları nedeniyle 28 Mayıs Cuma günü saat 15.00 itibari ile 29 Mayıs Cumartesi saat 14.00’e kadar M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent hattında işletme yapılmayacaktır.

Çalışmalar süresince Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve Kirazlı-Olimpiyat istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile işletme yapılacaktır. Otobüsler karayolu trafiği nedeni ile İstoç istasyonuna uğramayacak olup, diğer metro istasyonlarımızın aşağıda belirtilen çıkışlarında bulunan İETT duraklarından yolcu alacaklardır;

KİRAZLI-BAŞAKŞEHİR/METROKENT GÜZERGAHI

Metrokent istasyonu: Metrokent Girişi

Başakkonutları istasyonu: 1. Etap Girişi

Siteler istasyonu: Atatürk Bulvarı Girişi

Turgut Özal istasyonu: İpkas Girişi

İkitelli Sanayi istasyonu: Organize Sanayi Girişi

Mahmutbey istasyonu: Meydan Girişi

Yenimahalle istasyonu: Halk Sarayı Girişi

Kirazlı istasyonu: Engelliler Sarayı Girişi

KİRAZLI-OLİMPİYAT GÜZERGAHI

Olimpiyat istasyonu: Batı Girişi

Ziya Gökalp istasyonu: Ziya Gökalp Mahallesi Girişi

Kirazlı istasyonu: Engelliler Sarayı Girişi

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

M3 METRO HATTI HAKKINDA

M3 (Bakırköy İDO - Kirazlı - MetroKent/Başakşehir - Kayaşehir Merkez) Metro Hattı, İstanbul'da yer alan yer altı metro hatlarından birisidir.

Günlük ortalama 100.000 yolcu taşıyan M3 hattının 9 istasyondan oluşan Kirazlı - MetroKent/Başakşehir kısmı anahat ve 3 istasyondan oluşan İkitelli Sanayi - Olimpiyat kısmı ise mekik olarak işletilmektedir. Hattın 7 istasyondan oluşan Bakırköy İDO - Kirazlı ve 4 istasyondan oluşan MetroKent/Başakşehir - Kayaşehir Merkez kısımları ise şu an inşa edilmektedir.

M3 hattı, Kayaşehir, Güvercintepe, Şahintepe ve Bahçeşehir gibi yoğun nüfuslu bölgelere de metroya entegre otobüs hatları ile ulaşımın kolaylaşmasını sağlamaktadır.

Ayrıca Olimpiyat istasyonunun sonrasında M3 hattının depo sahası bulunmaktadır.

Metronun inşaat halindeki kısımlarının 2021 sonuna kadar bitirilmesi ve 2022 sonunda açılması planlanmaktadır.

Mayıs 2006: Sözleşme tarihi

Mart 2009: Tünellerin tamamlanması

Ocak 2010: Araçların depoya gelmesi

Aralık 2010: Aracın ilk enerjili sürüşü

Ocak 2011: Başkanın ilk araçlı test sürüşü

Haziran 2011: Hattın İETT’den İBB ye devri

Mart 2012: Sinyal sisteminin tüm hatta devreye alınması

Haziran 2012: Deneme seferlerinin başlatılması

14 Haziran 2013: Hattın yolculu işletmeye açılması

7 Temmuz 2013: Resmi açılış

22 Kasım 2013: Olimpiyat istasyonu açılışı

İstasyonlar 8'li trenlere uygun olarak hazırlanmış 180 metrelik peronlara sahiptir. Mahmutbey istasyonunda bir adet geceleme hattı (3. hat), Olimpiyat istasyonunda 2 peron 3 hat, İkiteli Sanayi istasyonunda 2 peron 4 hat bulunmaktadır. Ziya Gökalp Mahallesi İstasyonu tünel istasyon olup diğer istasyonlar aç-kapa yöntemiyle inşa edilmiştir. Tüneller çift tüp olup, Kirazlı - MetroKent/Başakşehir arası TBM ile, İkitelli Sanayi - Olimpiyat arası ise NATM ile açılmıştır.

M3 hattında her türlü olumsuz duruma karşı senaryolar hazırlanmıştır. İstasyonlarda bulunan kameralarla sistem sürekli kontrol edilmektedir. Metro hattında, interaktif bir yangın emniyet sistemi bulunmaktadır. Kullanılan tüm ekipmanlar yüksek derecede ısıya dayanıklı ve zehirli gaz çıkarmayan malzemelerden seçilmiştir. Yangın durumunda insanların güvenli olarak tahliye olması için bir duman kontrolü ve tahliye sistemi bulunmaktadır. Hattın ve depo sahasının sinyalizasyon, makas ve araç sistemi, tam otomatik olup ihtiyaç halinde manuel olarak da çalıştırılabilmektedir. Metro hattında tüm sistemin enerji beslemesi iki ayrı noktadan yapılmaktadır. Her iki besleme noktası da devre dışı kalırsa 15 saniye içinde jeneratörler devreye girmekte ve tünel içerisinde kalan tüm trenler en yakın istasyona ulaşarak yolcularını tahliye edebilmektedir. Enerji beslemelerinin kesilmesi ve jeneratörlerin arızalanıp devreye girememesi durumunda ise aydınlatma sistemi ve elektronik kontrol sistemleri 3 saat süreyle kesintisiz güç kaynakları vasıtasıyla beslenebilmektedir.