Maarif Mektebim Okulları’nın gurur günü

Diyarbakır Mektebim Okulları okul takımının oluşturduğu tüm spor branşlarında, birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde eden bütün öğrencilere, başarı belgeleri ve madalyaları, okulda düzenlenen ödül töreniyle takdim edildi.

Diyarbakır Mektebim Okulları'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Mektebim Okulları beden eğitimi kürsü başkanı Zeki Toman, önümüzdeki yıl çok daha geniş kapsamlı projeleri gerçekleştireceklerini ve her alanda bölgenin en iyi eğitim-öğretim kurumu olma noktasında, gayret göstereceklerini söyledi. Toman, "Her zaman sorumluluk bilinciyle hareket eden, hayata artı değer katabilecek, yenilikçi, bilgiler arasında transfer yapabilen öğrenciler yetiştirebilme misyonuyla çıktığımız bu kutlu yolculukta, kısa zamanda elde ettiğimiz başarılar, bizleri daha da motive etmekte ve hep daha iyiye ulaşma noktasında ilham kaynağımız olmaktadır. Üretken ve yenilikçi nesilleri yetiştirmek amacıyla, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın geleceğine değer katan, lider, yenilikçi ve vatansever bir eğitim kurumu olma noktasında, bütün eğitimcilerimiz, mesai kavramı gözetmeksizin, sürekli kendilerini yenileyerek ve geliştirerek, bu onurlu görevi ifa etmekteyiz. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı, son derece donanımlı yetiştirip, her yönden hayata hazır hale getirmek, başlıca şiarımızdır. Adanmışlık ruhuyla çıktığımız eğitim seferberliğimizde, bütün eğitimci ve idari kadrolarımız, velilerimiz ve öğrencilerimizle bir bütün olarak, sorunların değil, çözümlerin parçası olabilme noktasında, var gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere belge ve madalyaları verildi. Ödüllerini alan öğrenciler ise, gelecek yıl çok daha büyük çaplı başarılar elde edebilmek için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

