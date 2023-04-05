Maaş arttı, promosyon uçtu! O banka en yüksek promosyon sözü verdi: 4A 4B 4C emeklileri dikkat!

Nisan ayının başlamasıyla birlikte emekli promosyonları yeniden güncellendi ve en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseldi. Bu durum bankaların emekli promosyonları konusundaki yarışını daha da artırdı. Garanti Bankası'nın verdiği müjdeli haber ise dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

YAYINLAMA
Google News
Maaş arttı, promosyon uçtu! O banka en yüksek promosyon sözü verdi: 4A 4B 4C emeklileri dikkat!

Nisan ayının başlamasıyla birlikte emekli promosyonları yeniden güncellendi ve en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseldi. Bu durum bankaların emekli promosyonları konusundaki yarışını daha da artırdı. Garanti Bankası'nın verdiği müjdeli haber ise dikkatleri üzerine çekti.

Emekli promosyon ödemeleri, 2022 yılından beri devam ediyor ve tüm emekli maaşı alanları ilgilendiriyor. Emekli olan kişiler, kendilerine en uygun ödeme veren bankalarla anlaşarak, bu ödemeler sayesinde ekonomik olarak rahatlayabiliyorlar.

Garanti Bankası'nın verdiği promosyon rakamları ise sektörde devrim yaratacak gibi görünüyor. Hem özel bankalar hem de kamu bankaları, bu promosyonlar için birbirleriyle yarış içerisinde.

Tüm detayları öğrenmek için, haberimizi okumaya devam edin.

GARANTİ BANKASININ DÜZENLEDİĞİ KAMPANYA

PARA

Emekli vatandaşlar için promosyon alırken en önemli faktör ödeme miktarıdır. Garanti Bankası da emekli vatandaşların taleplerini karşılamak için muhteşem kampanyalar düzenliyor ve bu nedenle yoğun ilgi görüyor. Nisan ayına özel bir kampanya düzenleyen Garanti Bankası, emekli maaşlarına göre ödeme yapacağını duyurdu.

Garanti Bankası'nın duyurusuna göre, emekli vatandaşlara 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında aşağıdaki ödemeler yapılacak:

3.500 TL'nin altında emekli maaşı alanlara: 4.500 TL

3.500 TL-7.500 TL arası emekli maaşı alanlara: 5.250 TL

7.500 TL-10.000 TL arası emekli maaşı alanlara: 6.750 TL

10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlara: 7.500 TL

Bu kampanya sayesinde binlerce emekli vatandaş Garanti Bankası'na yöneliyor ve 3 yıl boyunca emekli maaşlarını bu bankadan almaya söz veriyor.

İlgili Haberler
6 Nisan 2023 piyasalarda son durum! Altın tarihinde zirveyi görüyor!
6 Nisan 2023 piyasalarda son durum! Altın tarihinde zirveyi görüyor!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
6 Nisan 2023 piyasalarda son durum! Altın tarihinde zirveyi görüyor!
6 Nisan 2023 piyasalarda son durum! Altın tarihinde zirveyi görüyor!
Twitter'da yapılan o hamle Dogecoin'i uçurdu! Kripto para yatırımcıları dikkat: Hemen kontrol edin!
Twitter'da yapılan o hamle Dogecoin'i uçurdu! Kripto para yatırımcıları dikkat: Hemen kontrol edin!
Forbes, Türkiye'nin en zenin 10 ismini açıkladı! Bakın ilk sırada kim var!
Forbes, Türkiye'nin en zenin 10 ismini açıkladı! Bakın ilk sırada kim var!
5 Nisan 2023 Çarşamba Altın, Euro ve Dolar'da son durum! Tüm zamanların rekorunu kırdı!
5 Nisan 2023 Çarşamba Altın, Euro ve Dolar'da son durum! Tüm zamanların rekorunu kırdı!
Son Haberler
Sosyal medyadan başlayan küfür kavgası, dışarıda kanlı bitti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sosyal medyadan başlayan küfür kavgası, dışarıda kanlı bitti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz"
Bayburt’ta asırlık gelenek bu yıl da devam etti, ’On beşi’ geleneğinde çocuklar büyük coşku yaşadı
Bayburt’ta asırlık gelenek bu yıl da devam etti, ’On beşi’ geleneğinde çocuklar büyük coşku yaşadı
Kaçkar Dağlarının eteklerinden sevimli görüntüler, yavru ayı ve annesinin kar keyfi drone ile görüntülendi
Kaçkar Dağlarının eteklerinden sevimli görüntüler, yavru ayı ve annesinin kar keyfi drone ile görüntülendi
Öğrenciler hemen başvuru yapsın! Öğrenci başı 3.039 TL yardım yapılacak: Bu şartlara dikkat!
Öğrenciler hemen başvuru yapsın! Öğrenci başı 3.039 TL yardım yapılacak: Bu şartlara dikkat!
4 Nisan Salı 2023 Altın, Euro ve Dolar fiyatlarındaki son durum! Piyasalar zirveyi mi görüyor!
4 Nisan Salı 2023 Altın, Euro ve Dolar fiyatlarındaki son durum! Piyasalar zirveyi mi görüyor!
Çok Okunanlar
Nüvide isminin anlamı nedir, Nüvide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nüvide isminin anlamı nedir, Nüvide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Feyyat isminin anlamı nedir, Feyyat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Feyyat isminin anlamı nedir, Feyyat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gökşin isminin anlamı nedir, Gökşin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gökşin isminin anlamı nedir, Gökşin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ozanay isminin anlamı nedir, Ozanay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ozanay isminin anlamı nedir, Ozanay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ziraat Bankası'ndan erken bayram hediyesi! Sadece 27 gün kaldı: 300 TL para iadesi yapılacak!
Ziraat Bankası'ndan erken bayram hediyesi! Sadece 27 gün kaldı: 300 TL para iadesi yapılacak!
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!