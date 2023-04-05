Maaş arttı, promosyon uçtu! O banka en yüksek promosyon sözü verdi: 4A 4B 4C emeklisi kapısında yatıyor!

Nisan ayının başlamasıyla birlikte emekli promosyonları yeniden güncellendi ve en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseldi. Bu durum bankaların emekli promosyonları konusundaki yarışını daha da artırdı. Garanti Bankası'nın verdiği müjdeli haber ise dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

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Maaş arttı, promosyon uçtu! O banka en yüksek promosyon sözü verdi: 4A 4B 4C emeklisi kapısında yatıyor!

Nisan ayının başlamasıyla birlikte emekli promosyonları yeniden güncellendi ve en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseldi. Bu durum bankaların emekli promosyonları konusundaki yarışını daha da artırdı. Garanti Bankası'nın verdiği müjdeli haber ise dikkatleri üzerine çekti.

Emekli promosyon ödemeleri, 2022 yılından beri devam ediyor ve tüm emekli maaşı alanları ilgilendiriyor. Emekli olan kişiler, kendilerine en uygun ödeme veren bankalarla anlaşarak, bu ödemeler sayesinde ekonomik olarak rahatlayabiliyorlar.

Garanti Bankası'nın verdiği promosyon rakamları ise sektörde devrim yaratacak gibi görünüyor. Hem özel bankalar hem de kamu bankaları, bu promosyonlar için birbirleriyle yarış içerisinde.

Tüm detayları öğrenmek için, haberimizi okumaya devam edin.

GARANTİ BANKASININ DÜZENLEDİĞİ KAMPANYA

PARA

Emekli vatandaşlar için promosyon alırken en önemli faktör ödeme miktarıdır. Garanti Bankası da emekli vatandaşların taleplerini karşılamak için muhteşem kampanyalar düzenliyor ve bu nedenle yoğun ilgi görüyor. Nisan ayına özel bir kampanya düzenleyen Garanti Bankası, emekli maaşlarına göre ödeme yapacağını duyurdu.

Garanti Bankası'nın duyurusuna göre, emekli vatandaşlara 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında aşağıdaki ödemeler yapılacak:

3.500 TL'nin altında emekli maaşı alanlara: 4.500 TL

3.500 TL-7.500 TL arası emekli maaşı alanlara: 5.250 TL

7.500 TL-10.000 TL arası emekli maaşı alanlara: 6.750 TL

10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlara: 7.500 TL

Bu kampanya sayesinde binlerce emekli vatandaş Garanti Bankası'na yöneliyor ve 3 yıl boyunca emekli maaşlarını bu bankadan almaya söz veriyor. 

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