Maaş promosyonunda sürpriz gelişme! Enflasyondaki artış promosyona da yansıyacak!

Son 1 yılda enflasyondaki artış nedeniyle bankalar promosyon rakamlarını kademe kademe arttırıyor. Kurumlar ise bankalarla anlaşma yoluna giderek pazarlık yapıyor. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) da maaş promosyonlarında enflasyon düzenlemeye ilişkin çalışma başlattı.

KDK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sabah'ın haberine göre; KDK, bir çalışanın yaptığı başvuru üzerine harekete geçti. Çalışanın yaptığı başvuruda, 2021'de Sosyal Güvenlik Kurumu ve birçok kurum ile bir banka arasında 3 yıllığına imzalanan ve süresi de devam eden maaş promosyon sözleşmelerinin, enflasyon ve ekonomik gelişmeler nedeniyle yenilenmesi üzerine talep yer aldı. Başvuruya göre, bankayla yapılan promosyon protokolünde 111 lira aylık bedel olarak belirlendi. Bunun 3 yıllık karşılığı olan yaklaşık 4 bin lira da çalışanlara peşin ödendi.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra artan enflasyonun, promosyon tutarına da aynı oranda yansıması ve enflasyondaki artışa göre artış yapılması talep edildi. KDK, başvuruya ilişkin gerekli incelemeleri yaparak ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirecek.

PROMOSYONDA REKOR RAKAMLAR

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı çalışanlarına 25 bin, Anadolu Üniversitesi çalışanlarına ise 41,5 bin TL'lik promosyon ödemesinde anlaşıldığı açıklanmıştı.