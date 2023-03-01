Maaşın tamamına haciz konabilir mi? 2023 Hangi durumlarda maaş haciz edilebilir?

Maaşın haczinde eğer bir kişinin borcu var ise borcu tahsil edebilmesi için hukuki bir yola başvurmasının sonucunda ortaya çıkar. Kişinin borcu sebebiyle maaşına icra yoluyla el koyulur ve borcun ödenmesi sağlanır. Peki bu kapsamda maaşın tamamına haciz konabilir mi? 2023 Hangi durumlarda maaş haciz edilebilir? işte detayları haberimizde...

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Maaşın tamamına haciz konabilir mi? 2023 Hangi durumlarda maaş haciz edilebilir?

Maaş haczi, alacaklının borcunu tahsil edebilmesi için hukuki yola başvurması sonucu oluşan durumdur. Borçlunun iş yerinde çalışarak kazandığı maaşın bir kısmına icra yolu ile el konularak borcun tahsil edilmesi sağlanır. Borçlunun kamu veya özel sektörde çalışması önemli değildir. Peki maaşın tamamına haciz konabilir mi? 2023 Hangi durumlarda maaş haciz edilebilir? işte soruların detayları haberimizde...

Maaşın tamamına haciz konabilir mi? 2023 Hangi durumlarda maaş haciz edilebilir?

MAAŞIN TAMAMINA HACİZ KONABİLİR Mİ?

T.C Yargıtay 12. Hukuk Dairesi kısmen haczi mümkün olan maaş ve ücretten borçlu ve ailesinin geçinmesi için lüzumlu olan miktar indirildikten sonra kalan kısmın haczedilmesi miktarın maaş ve ücretin 1/4'ünden az olamayacağı, borçlunun maaş veya ücretinin 1/4'ü her durumda haczedebileceği, ücretin tamamı borçlu ve ailesinin geçinmeleri için yeterli olmasa bile icra memurunun bunun 1/4'ünü haczetmek zorundadır.

Yani, borçlu maaş haczine verdiği muvafakatın geçersiz olduğunu, maaşından aynı anda üç ayrı icra kesintisi yapılmakta olduğunu, kesintilerden sonra kalan bedelin eşi ve çocuklarına bakıp geçinmesinin mümkün olmadığını ileri sürerek muvafakatin geçersizliği nedeni ile iptaline karar verilmesi istemi ile icra mahkemesine başvurmuştur. Kısmen haczi mümkün olan maaş ve ücretten, borçlu ve ailesinin geçinmesi için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar indirildikten sonra kalan kısmın haczi mümkündür. Miktarın, maaş ve ücretin 1/4'ünden az olamayacağı belirtilmiştir. Borçlunun maaş veya ücretinin 1/4'ü her durumda haczedebilir. Ücretin tamamı borçlu ve ailesinin geçinmeleri için yeterli olmasa bile, icra memuru, bunun 1/4'ünü mutlaka haczetmek zorundadır. Maaş üzerinde birden fazla haciz varsa sıraya konulur. Sırada önce olan haczin kesintisi bitmedikçe, sonraki haciz için kesintiye geçilemez.

Maaşın tamamına haciz konabilir mi? 2023 Hangi durumlarda maaş haciz edilebilir?

2023 HANGİ DURUMLARDA MAAŞ HACİZ EDİLEBİLİR?

İşveren tarafından işçiye ödenen kıdem, ihbar tazminatları, yıllık izin ücreti gibi ödemelerin tamamı haczedilebilir. Çünkü bunlar işçinin asıl maaşı değildir.

Meslek hastalığı, iş kazası sebebiyle işçinin kendisine yahut ailesine ödenen yada ödenecek olan tazminatlar haczedilemez. Geçici iş görmezlik veya kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ücretlerinde haczi mümkün değildir.

Maaşın tamamına haciz konabilir mi? 2023 Hangi durumlarda maaş haciz edilebilir?

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