Maaşını çeken ŞOK'a koşacak! Büyük indirime sayılı gün kaldı: 16'lısı 15 TL'ye satılacak

Büyük zincir marketlerin düzenlediği kampanyalar yakından takip ediliyor. ŞOK Market aktüel ürünlerde yok yok! Peki fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER

ŞOK Market 28 Haziran ve 4 Temmuz tarihli aktüel ürünler kataloğunda birçok farklı kategoride birçok ürünü müşterilerine sunuyor. ŞOK Marketlerde bu hafta Onvo marka aifryer 1.699 TL, Ece marka 16'lı pişirme kağıdı 14.95 TL, Parıltı marka kızartma tenceresi 299 TL, Parıltı marka çaydanlık takımı 399 TL, Parıltı marka tava 249 TL, Kerem marka 13 parça kahvaltı takımı 349 TL, Paşabahçe marka borcam 149 TL,

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Delta marka kapaklı karıştırma kabı 249 TL, tek kişilik pike 149 TL, çift kişilik pike 169 TL, halı 249 TL, kadın terlik 79.95 TL, kadın-erkek çorap 24.95 TL, ışıklı çocuk terliği 149.90 TL, Letoon marka erkek spor ayakkabı 299.90 TL, Pilsan marka Spark ATV 1.299 TL, ışıklı renkli paten 379 TL, Xiaomi marka elektrikli scooter 15 bin 999 TL, Sek marka 1 litre yarım yağlı süt 19.50 TL, 500 gram beyaz peynir 54.95 TL; 25 TL ve üstü alışverişlerde geçerli Pınar marka labne peynir 48 TL, Rulo gofret 36 TL, Çamlıca marka portakal gazoz 45 TL, Pril marka bulaşık deterjanı 25 TL'den satışa çıkacak. Aynı zamanda çocuklar için birçok çeşit oyuncak ve ŞOK üyelerine özel 100 TL ve üstü alışverişlerde geçerli Gilette ürünleri indirimli olarak satışa çıkıyor.