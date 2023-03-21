Maaşını şimdiye kadar taşımayan bayram edecek! O rakamın altında emekli promosyonu yok: Cepler parayla dolup taşacak

Geçtiğimiz yıl sonundan itibaren emekli olanlar ve olacaklar için bankalar promosyon kampanyaları düzenliyorlar. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek promosyon haberi geldi detaylar haberimizde…





EMEKLİ PROMOSYONLARI İLE İLGİLİ YENİ BİR GELİŞME! 11.000 TL'NİN ALTINDA ÖDEME YAPILMAYACAK!

Emekliler için yapılan promosyon miktarlarında bir son dakika gelişmesi oldu. bu gelişmeye göre hiçbir banka 11.000 Türk lirasının altında promosyon veremeyecek.

2017'den itibaren, bir banka ile taahhüt sözleşmesi imzalayarak emeklilere her üç yılda bir promosyon ödemesi yapılıyordu. 20232’de nu sözleşmeler yenilenmeye başlandı. 2 milyondan fazla EYT vatandaşının emekli olması bankalar arasındaki rekabeti artırdı.

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YENİ PROMOSYON MİKTARLARI

Banka düzenleme ve denetleme Kurumunca bazı açıklamalar yapıldı! Yetkililerin bu açıklamalarının ardından promosyonlar önemli ölçüde artacak! Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“EYT ile emekli olacak milyonlarca insan sayesinde bankaların arasındaki rekabet epey kızıştı! Bankalar tarafından büyük miktarda zam yapılması çok uzun zamandan beri gündemde olan bir konuydu ancak, EYT düzenlemesi bekleniyordu! 2 milyondan fazla kişinin EYT ile emekli olmasının ardından ilk maaşların nisan ayında yatırılacağı belirtildi. BDDK tarafından emekli promosyonları için belirlenen miktar en az 11.000 TL olarak konuşuluyor.”

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YAKIN ZAMANDA

Açıklamaya göre, yakın zaman da emekli promosyonuna ilişkin yeni düzenlemelerin olacağı varsayılabilir.