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  3. Mabel Matiz'in babası toprağa verildi (2)

Mabel Matiz'in babası toprağa verildi (2)

Cenaze törenine katılan ünlü sanatçı Fatih Karaca (Mabel Matiz), babasının tabutuna omuz verip, cenaze namazı kıldı.

Mabel Matiz'in babası toprağa verildi (2)

BABASININ TABUTUNU TAŞIDI

Cenaze törenine katılan ünlü sanatçı Fatih Karaca (Mabel Matiz), babasının tabutuna omuz verip, cenaze namazı kıldı. Yakınlarının taziye dileklerini kabul eden Karaca'nın cenaze töreninde üzüntülü olduğu görüldü.

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DHA

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