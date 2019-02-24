Mabel Matiz'in babası toprağa verildi (3)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca'yı telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca'nın vefatı...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca'yı telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
DHA
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