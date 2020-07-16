MABEM Başarısını bir kez daha kanıtladı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle il genelinde hayata geçirdiği ve başarısıyla yurt genelinde örnek gösterilen MABEM'de öğrenim gören 2 öğrenci, 2020 LGS'de 500 tam puan alırken, yüzde 1'lik dilime de 102 öğrenci girdi. Sınavda başarı gösteren MABEM öğrencilerini tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, her yıl başarı seviyesini üst noktalara taşıyan MABEM'in, 2020 LGS başarısının tesadüf olmadığını vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri'nde (MABEM) öğrenim görerek, LGS'ye hazırlanan öğrenciler, 2020 LGS sonuçlarında gurur veren başarılar elde etti. MABEM'de öğrenim gören 2 öğrenci LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alırken; 100 öğrenci de, yalnızca 1 soruyu yanlış işaretleyerek yüzde 1'lik dilime girerek, başta aileleri olmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesine büyük bir gurur yaşattı. İl geneli sonuçlarında yetenek sıralamasında yer alan öğrencilerin gösterdikleri başarı, MABEM idaresi ve öğretim kadrosu tarafından takdirle ve gururla karşılandı.

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

500 tam puan alan iki öğrenci başta olmak üzere yüzde 1'lik dilime giren 100 öğrenciyle tüm öğrencileri LGS sonuçlarında gösterdikleri başarı nedeniyle tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "MABEM kurslarımız, her geçen yıl başarı çıtasını sürekli üst seviyelere taşıyan, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle ilimiz genelinde hayata geçirdiğimiz önemli bir eğitim hizmetidir. 2020 LGS sonuçlarında da ortaya çıkan başarı, hepimizin göğsünü kabarttı. Gösterdikleri başarı nedeniyle MABEM kurslarımızda eğitim alan tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, kendilerini ve ailelerini kutluyorum. Bu bağlamda özveriyle hizmet veren MABEM idarecilerini ve öğretmen arkadaşlarımı da ayrıca tebrik ediyorum. Tüm gençlerimize, tüm çocuklarımıza hayal ettikleri hedeflerine ulaşmalarını diliyorum. Bu yolda onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA