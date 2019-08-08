MABEM’den LGS ve YKS’de başarı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başarısını her yıl daha da üst seviyelere çıkaran MABEM kursları, 2019 YKS ve 2019 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte farkını bir kez daha ortaya koydu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin başarıda markalaşan ve Manisa'ya her yıl ilkleri yaşatan eğitim hizmeti MABEM, LGS yerleştirme sonuçları ve TYT-AYT sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından elde ettiği başarılarla yine göz doldurdu. Değişen sınav sistemlerine öğrencilerini en iyi şekilde hazırlayan ve uzman eğitici kadrosuyla eğitimlerine katkı sağlayan MABEM'lerde liselere hazırlık kursu alan öğrencilerin LGS sonuçlarına göre 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencileri Mert Kırmacı, Utku Babaç, Yavuz Pehlivan ve Ali Kaan Destici, İstanbul Galatasaray Lisesini kazanarak Manisa'da yine bir ilke imza attılar. Bunun yanı sıra Manisa'nın 17 ilçesindeki MABEM'lerde eğitim gören 221 MABEM öğrencisi de Fen Liselerine yerleşti. Üniversite hazırlık kursu öğrencilerinin açıklanan sınav sonuçlarına göre ise sayısal puan türünde; Enes Dursun, Manisa birincisi, Türkiye'de 65'incisi olarak Acıbadem Tıp Fakültesini; Sedanur Kaya, Türkiye 494'üncüsü olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandılar. Sözel puan türünde; Emir Ali Senger, Türkiye 569'uncusu olarak İhsan Doğramacı tam bursu İngilizce Bilkent Üniversitesi İletişim Tasarım; Mehmet Yıldız, Türkiye 792'ncisi olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandılar. Eşit ağırlık puan türünde ise Beyza Güzelbaba, Türkiye 1232'ncisi olarak Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünü kazandı. Gençler, başarılarıyla ailelerinin yanı sıra MABEM'in de gururu oldu.

MABEM'in eğitim kalitesi ve eğitim kadrosunun tecrübesi ile her zaman Manisa'da ilkleri yaşattığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, hem liselere yerleştirme sonuçlarında, hem de üniversitelere yerleştirme sonuçlarında üstün başarı gösteren öğrencileri kutlayarak "Bizlere ve ailelerine büyük gururlar yaşatan gençlerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki eğitim hayatlarında da yine başarılar diliyorum. Yolları açık olsun" dedi.

Kaynak: İHA