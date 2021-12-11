Mabeyinci ne demek, TDK'ya göre Mabeyinci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mabeyinci ne demek? Mabeyinci TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mabeyinci kelimesi. Peki mabeyinci ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mabeyinci nedir, mabeyinci kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MABEYİNCİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mabeyinci kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mabeyinci kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Osmanlı Devleti'nde padişahların dışarıyla olan ilişkilerine bakan, buyruklarını ilgililere bildiren, bazı kişilerin dileklerini kendisine ileten görevli



MABEYİNCİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Büyükannem serasker kapısına, mabeyincilerin konaklarına giderek ağlayıp sızlıyormuş.



MABEYİNCİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- başmabeyinci

