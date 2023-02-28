Mabululu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mabululu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mabululu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mabululu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mabululu 1 Haziran 1992 tarihinde Luanda şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Angola uyrukludur.Gerçek adı da Agostinho Cristóvão Paciência şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mabululu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Mabululu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mabululu'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mabululu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mabululu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mabululu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mabululu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Petro Luanda

1 Temmuz 2013 yılında C.R.D. Libolo

1 Ocak 2014 yılında Petro Luanda

1 Ocak 2016 yılında GD Interclube

1 Ocak 2017 yılında AS Aviação

1 Ocak 2018 yılında Domant FC

1 Ocak 2019 yılında 1º de Agosto

8 Eylül 2021 yılında El Ittihad

Mabululu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mabululu şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Mabululu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Angola takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

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