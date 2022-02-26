Mabut ne demek, TDK'ya göre Mabut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mabut ne demek? Mabut TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mabut kelimesi. Peki mabut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mabut nedir, mabut kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MABUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mabut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mabut kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mabut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendisine tapılan varlık

