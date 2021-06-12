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Maç askıya alındı ne demek? Maç neden askıya alınır? Danimarka - Finlandiya maçı neden askıya alındı?

EURO 2020 B Grubu maçında Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maç UEFA tarafından askıya alındı. Bunun üzerine futbolseverler Maç askıya alındı ne demek? Maç neden askıya alınır? Danimarka - Finlandiya maçı neden askıya alındı? sorularına yanıt arıyor.

Maç askıya alındı ne demek? Maç neden askıya alınır? Danimarka - Finlandiya maçı neden askıya alındı?

Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan müsabakada Cristian Eriksen bir anda saha içinde rahatsızlandı. Bunun üzerine UEFA maçın devre arasına girmesiyle birlikte maçın askıya alındığını açıkladı. Peki Maç askıya alındı ne demek? Maç neden askıya alınır? Danimarka - Finlandiya maçı neden askıya alındı?

MAÇ ASKIYA ALINDI NE DEMEK? MAÇ NEDEN ASKIYA ALINIR?

Maçın askıya alınması mücadelenin oynanabilecek şartlar olmaması nedeniyle oynanmaması demektir. Burada izleyicilerin ve futbolcuların koşulları göz önüne alınır.

DANİMARKA - FİNLANDİYA MAÇI NEDEN ASKIYA ALINDI?

Danimarka - Finlandiya maçının 45.dakikasında Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir anda kendini yere bıraktı. Yıldız futbolcuya sağlık ekipleri saha içinde kalp masajı yaptı. Daha sonra Eriksen sedye ile saha kenarına çıkarıldı. Maç bu sebeple askıya alındı.

Maç askıya alındı ne demek? Maç neden askıya alınır? Danimarka - Finlandiya maçı neden askıya alındı?

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