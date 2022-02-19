Maç başladı, Yeni Malatyasporlu futbolcular hareket etmedi! Sebebi bakın neymiş...

Süper Lig'de zor günler geçiren ve küme düşmenin en net adaylarından biri olarak gösterilen Yeni Malatyaspor'da futbolcular da isyan etti. Eski teknik direktör Marius Sumudica'nın takımdan ayrılmadan önce oyuncuların aylardır para alamadığını ifade etmesinin ardından geçen süreç bu iddiayı doğruladı. Yönetimi protesto eden futbolcular maçta 20 saniye hareket etmeden bekledi.

20 SANİYE BOYUNCA BEKLEDİLER

Ligin 26. haftasında evinde Antalyaspor ile önemli bir karşılaşmaya çıkan Yeni Malatyaspor'da, hakem Atilla Karaoğlan'ın başlama düdüğünü çalmasına rağmen oyuncular topa hareketlenmedi. Antalyaspor takımı top kendi yarı alanında çevirirken 20 saniyenin ardından Yeni Malatyaspor futbolcuları mücadeleye başladı. Yedek kulübesinde olan futbolcular da kol kola girerek protestoya destek verdi.

ANTRENMANA DA ÇIKMADILAR

Rumen teknik adam takımdan ayrılmadan önce futbolcuların aylardır para almadığını ve bu durumun performanslarına etki ettiğini dikkat çekmişti. Hala paralarını alamayan oyuncuların yönetimi protesto amaçlı maç öncesi böyle bir karara vardığı öğrenildi. Öte yandan Perşembe günü yapılması planlanan antrenmana da futbolcuların katılmadığı iddia edilmişti. Her gün paylaşım yapılan antrenman fotoğrafları, Perşembe günü yayımlanmamıştı.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.