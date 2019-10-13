Maç bitti kavga başladı

Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele veren Yavuzspor ile Başakpınar Belediyespor maçı sonrasında saha içerisinde kavga çıktı.

Kayseri Argıncık Stadı'ndaki 2 numaralı sahada oynanan Yavuzspor - Başakpınar Belediyespor 1. Amatör Küme maçı sonrasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yavuzsporlu futbolcular, rakip takımdan bazı oyuncuların kendilerine küfür ettiği iddiası ile karşılık verince saha içi karıştı. İki takım oyuncuları arasındaki kavga, emniyet güçlerinin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.

Kaynak: İHA