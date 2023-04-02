Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!

U14 Türkiye Şampiyonasında Talasgücüspor- Adana Seyhan Belediyespor müsabakasında yönetici, hakeme kafa attı. Talasgücü maçı hükmen kazandı.

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Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!

Mersin Grubu’nda ilk maçına Seyfi Ali Stadı’nda Adana Seyhan Belediyespor karşısında çıkan Talasgücü Belediyespor, rakibini Emirhan Bircan’ın attığı tek gol ile mağlup ederek grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı.

OSMANİYE AKDENİZSPOR YÖNETİCİSİ HAKEME KAFA ATTI

Sarı-lacivertliler ikinci maçında Osmaniye Akdenizspor ile karşı karşıya geldi. Talasgücü Belediyespor’un 2-0’lık üstünlüğü ile devam eden karşılaşma yarıda kaldı. Maçın orta hakemi, Osmaniye Akdenizspor kulübesinden bir yöneticiye kart göstermeye giderken yönetici sahaya girerek hakeme kafa attı. Sarı kartı elinden düşüren hakem, ardından yardımcılarını çağırdı ve maçı tatil etti.

Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!

TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR MAÇI HÜKMEN KAZANDI

Maçın yarıda kalması sonrası Talasgücü Belediyespor hükmen kazanarak adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler final oynayacak.

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