Maç kadrosundan çıkarıldı! Mesut Özil kritik maçta forma giyemeyecek
Konyaspor - Fenrbahçe maçında Mesut Özil'in oynayamayacağı açıklandı. Özil, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.
Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber geldi.
MESUT ÖZİL MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI
Yıldız futbolcunun Konya maçı öncesi ağrıları nedeniyle son antrenmana katılmadığı ve maç kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.
KONYAPSOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 11. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçı, 30 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.