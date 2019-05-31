Maç öncesi sevinç gösterileri yerini gözyaşına bıraktı

Spor Toto 1. Lig Play-Off Final maçında Hatayspor-Gazişehir Gaziantep mücadelesini, Hataysporlu taraftarlar kentin birçok noktasında kurulan dev ekranlarda takip etti.

Süper Lig'e yükselen son takımın belirlendiği final maçında, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep kozlarını paylaştı. Hatay'da maçı takip etmek isteyen Hataysporlu taraftarlar için kent merkezi ve birçok ilçede dev ekranlar kuruldu. Maç öncesi yaşanan sevinç gösterileri, Hatayspor'un penaltılarda kaybetmesiyle yerini gözyaşlarına bıraktı. 120 dakika boyunca takımlarını destekleyen taraftarlar, takımlarının yenilmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Kaynak: İHA