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  3. Maç sonrası Çaykur Rizespor'dan olay paylaşım!

Maç sonrası Çaykur Rizespor'dan olay paylaşım!

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Galatasaray'ı Süper Lig'de 4-3 yenen Çaykur Rizespor'dan galibiyet paylaşımı geldi.

Maç sonrası Çaykur Rizespor'dan olay paylaşım!

Galatasaray'ı Süper Lig'de 4-3  yenen Çaykur Rizespor'dan galibiyet sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Çaykur Rizepor'un Twitter hesabında yapılan paylaşım  kısa sürede büyük ilgi gördü.

2019 YILINDA GALATASARAY BENZER BİR PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU

11 Mayıs 2019'da Galatasaray, Rizespor karşısında 3-2 öne geçtiğinde bu tweet atılmıştı. Rizespor da buna cevap olarak bugünkü galibiyetin ardından bu şekilde paylaşım yaptı.

Maç sonrası Çaykur Rizespor'dan olay paylaşım!

Maç sonrası Çaykur Rizespor'dan olay paylaşım!

Galatasaray 3- 4 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCUGalatasaray 3- 4 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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