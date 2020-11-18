  1. WEB TV
  2. KOMİK
  3. Maç sonuçlarını okuma tarzı izleyenleri gülmekten kırdı, geçirdi!

Maç sonuçlarını okuma tarzı izleyenleri gülmekten kırdı, geçirdi!

Gana'da UTV isimli bir spor kanalında İngiltere Premier Lig maç sonuçlarını canlı yayında açıklayan bir spor spikerinin okuma biçimi izleyenleri kahkahaya boğdu. Sosyal medyada paylaşılan bu video vatandaşlar tarafından çokça beğeni ve yorum aldı.

Böyle eşya taşıma görülmedi! Eşyaları ikinci kata balkondan taşıdılarBöyle eşya taşıma görülmedi! Eşyaları ikinci kata balkondan taşıdılar

Esenyurt’ta baz istasyonu kavgası! Bina sahibi ile mahalleli birbirine girdiEsenyurt’ta baz istasyonu kavgası! Bina sahibi ile mahalleli birbirine girdi

Sandalyede gördüğü rüya kötü bitti! Telefonunu hırsıza kaptırdıSandalyede gördüğü rüya kötü bitti! Telefonunu hırsıza kaptırdı

Hercai 48. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran gerçekler karşısında yıkılıyor!Hercai 48. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran gerçekler karşısında yıkılıyor!

 

18 Kasım 2020 Çarşamba 17:45
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Denizli böylesini görmedi! Çıplak adam sokaklarda böyle turladı
Denizli böylesini görmedi! Çıplak adam sokaklarda böyle turladı
Top kurtarma operasyonu sosyal medyada çokça izlendi!
Top kurtarma operasyonu sosyal medyada çokça izlendi!
Farenin 5 kediyle oynadığı anlar kamerada!
Farenin 5 kediyle oynadığı anlar kamerada!
İnşaat işçilerinin defile şovu mankenlere taş çıkarttı!
İnşaat işçilerinin defile şovu mankenlere taş çıkarttı!
Düğünde şaşırtan manzara! Kafasına poşet geçirip gelin ve damadı öptü
Düğünde şaşırtan manzara! Kafasına poşet geçirip gelin ve damadı öptü
Sosyal medya fenomeni top yerine karpuza kafa attı! Video tıklanma rekoru kırdı
Sosyal medya fenomeni top yerine karpuza kafa attı! Video tıklanma rekoru kırdı
Belediye çalışanlarının tabut şakası izleyenleri güldürdü!
Belediye çalışanlarının tabut şakası izleyenleri güldürdü!
Prof.Dr. İlhami Çelik, koronavirüsün ne zaman ortadan kalkacağını açıkladı
Prof.Dr. İlhami Çelik, koronavirüsün ne zaman ortadan kalkacağını açıkladı
Kayan arabalara balkon sunuculuğu yapan adam izleyenleri güldürdü!
Kayan arabalara balkon sunuculuğu yapan adam izleyenleri güldürdü!
4 Ekim Hayvanları Koruma günü ile ilgili sözler!
4 Ekim Hayvanları Koruma günü ile ilgili sözler!