Maç sonuçlarını okuma tarzı izleyenleri gülmekten kırdı, geçirdi!

Gana'da UTV isimli bir spor kanalında İngiltere Premier Lig maç sonuçlarını canlı yayında açıklayan bir spor spikerinin okuma biçimi izleyenleri kahkahaya boğdu. Sosyal medyada paylaşılan bu video vatandaşlar tarafından çokça beğeni ve yorum aldı.