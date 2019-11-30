İki takım Göztepe Fenerbahçe karşı karşıya geldi. TÜRKİYE: Süper Lig - 13. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Göztepe Fenerbahçe maç sonucu ve Göztepe Fenerbahçe maç özeti detayları...

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk etti. Deplasmanda kırılgan görüntüsüyle bu sezon dış sahada inişli-çıkışlı bir performans sergileyen sarı-lacivertliler İzmir'den 2-2'lik skorla 1 puanla döndü.

Göztepe Fenerbahçe maç özeti

Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 44'te Serdar Aziz ve 68'de Garry Rodrigues kaydetti. İki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Göztepe'nin sayıları ise 7'de Andre Castro ve 63'te penaltıdan Alpaslan Öztürk'ten geldi.

Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 44'te Serdar Aziz ve 68'de Garry Rodrigues kaydetti. İki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Göztepe'nin sayıları ise 7'de Andre Castro ve 63'te penaltıdan Alpaslan Öztürk'ten geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 22'ye yükseltti ve son 2 maçta 7 puan kaybetti. Göztepe ise puanını 17 yaptı. Maç öncesinde ilk 11'de olacağı açıklanan Hasan Ali Kaldırım, ısınmada sakatlandı ve yerine Deniz Türüç ilk 11'de başladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 22'ye yükseltti ve son 2 maçta 7 puan kaybetti. Göztepe ise puanını 17 yaptı. Maç öncesinde ilk 11'de olacağı açıklanan Hasan Ali Kaldırım, ısınmada sakatlandı ve yerine Deniz Türüç ilk 11'de başladı.

Dk. 2: GEÇ KALDI! Titi'nin büyük hatasında topu alan Kruse hızla rakip ceza sahasına yaklaştı. Alman yıldız Alpaslan'dan sıyrılamayınca sarı lacivertliler önemli bir fırsattan yararlanamamış oldu.

Dk. 2: GEÇ KALDI! Titi'nin büyük hatasında topu alan Kruse hızla rakip ceza sahasına yaklaştı. Alman yıldız Alpaslan'dan sıyrılamayınca sarı lacivertliler önemli bir fırsattan yararlanamamış oldu.

Dk. 7: GOL! Göztepe sol kanattan geldi. Ceza sahasına gelen ortayı Zanka kafayla karşıladı. Ceza yayının hemen gerisinde topu kontrol eden Castro sol ayağıyla uzak köşeye vurdu. Kaleci Altay'ı geçen top direğe de çarparak ağlarla buluştu ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.



Dk. 7: GOL! Göztepe sol kanattan geldi. Ceza sahasına gelen ortayı Zanka kafayla karşıladı. Ceza yayının hemen gerisinde topu kontrol eden Castro sol ayağıyla uzak köşeye vurdu. Kaleci Altay'ı geçen top direğe de çarparak ağlarla buluştu ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Dk. 11: DIŞARI GİTTİ! Kruse'nin pasıyla topla buluşan Deniz'in ceza yayının biraz gerisinden attığı şutta top yandan dışarı gitti.

Dk. 11: DIŞARI GİTTİ! Kruse'nin pasıyla topla buluşan Deniz'in ceza yayının biraz gerisinden attığı şutta top yandan dışarı gitti.

Dk. 37: GOL İPTAL! Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan uzun pası Jerome kafayla indirdi. Topu kontrol eden Serdar Gürler ceza sahasına girdi ve karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırırken VAR incelemesi sonucu gol kesin olarak iptal edildi.

Dk. 37: GOL İPTAL! Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan uzun pası Jerome kafayla indirdi. Topu kontrol eden Serdar Gürler ceza sahasına girdi ve karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırırken VAR incelemesi sonucu gol kesin olarak iptal edildi.

Dk. 44: GOL! Emre'nin atak yönüne göre sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasının biraz önünde iyi yükselen Serdar Aziz etkili bir kafa vuruşuyla skora dengeyi getiren golü kaydetti.

Dk. 44: GOL! Emre'nin atak yönüne göre sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasının biraz önünde iyi yükselen Serdar Aziz etkili bir kafa vuruşuyla skora dengeyi getiren golü kaydetti.

Dk. 55: GÖZTEPE PENALTI KAZANDI! Sol kanattan ceza sahasına giren Soner, Luiz Gustavo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını işaret etti.

Dk. 55: GÖZTEPE PENALTI KAZANDI! Sol kanattan ceza sahasına giren Soner, Luiz Gustavo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını işaret etti.

Dk. 58: PENALTI KAÇTI, DÖNÜŞÜ GOL OLDU! Altay penaltıyı kurtardı ve hızlı başlattı. Fenerbahçe hızlı çıktı ve Kruse, Garry Rodrigues ile oynadı Rodrigues'in şutu kaleye doğru giderken Moses da dokundu ve top ağlara gitti.

Dk. 58: PENALTI KAÇTI, DÖNÜŞÜ GOL OLDU! Altay penaltıyı kurtardı ve hızlı başlattı. Fenerbahçe hızlı çıktı ve Kruse, Garry Rodrigues ile oynadı Rodrigues'in şutu kaleye doğru giderken Moses da dokundu ve top ağlara gitti.

Dk. 59: VAR GOLÜ İPTAL ETTİ! Alpaslan'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Altay gole izin vermedi. Ancak Altay penaltı vuruşundan önce kalesini terk ettiği için penaltı tekrarlanacak.

Dk. 59: VAR GOLÜ İPTAL ETTİ! Alpaslan'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Altay gole izin vermedi. Ancak Altay penaltı vuruşundan önce kalesini terk ettiği için penaltı tekrarlanacak.

Dk. 63: GOL! Tekrarlanan penaltıda topun başına geçen Alpaslan bu kez golü attı. Göztepe 2-1 öne geçti!

Dk. 63: GOL! Tekrarlanan penaltıda topun başına geçen Alpaslan bu kez golü attı. Göztepe 2-1 öne geçti!

Dk. 68: GOL! Fenerbahçe eşitliği yakaladı! Max Kruse'nin ortasını Vedat Muriqi kafayla indirdi, Garry Rodrigues'e kale önünde topu ağlara gönderdi.

Dk. 68: GOL! Fenerbahçe eşitliği yakaladı! Max Kruse'nin ortasını Vedat Muriqi kafayla indirdi, Garry Rodrigues'e kale önünde topu ağlara gönderdi.

Dk. 86: FENERBAHÇE DİREĞE TAKILDI! Ferdi Kadıoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan kafayı vurdu ancak top direkten döndü.

Dk. 86: FENERBAHÇE DİREĞE TAKILDI! Ferdi Kadıoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan kafayı vurdu ancak top direkten döndü.

Dk. 90+1: KIRMIZI KART! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Halil'e yaptığı faulün ardından 57'den sonra ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

Dk. 90+1: KIRMIZI KART! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Halil'e yaptığı faulün ardından 57'den sonra ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.