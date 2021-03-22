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MAÇ SONUCU! Türkiye: 3-0 Norveç

Son dakika... Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile karşı karşıya geldi. Sahaya Uğurcan, Mert, Çağlar, Umut, Kaan, Okay, Ozan, Yusuf, Hakan, Kenan, Burak Norveç ile çıkan A Milli Futbol Takımı maçı 3-0 galibiyetle bitirdi.

MAÇ SONUCU! Türkiye: 3-0 Norveç

Son dakika... A Milli Futbol Takımımız,  2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubunda  Norveç  ile mücadele etti.  Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanan maç saat 20.00'dan itibaren TRT 1'de naklen yayınlandı. 

Maç Türkiye'nin 3-0 Üstünlüğü ile sona erdi. 

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Norveç'i 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

MAÇ SONUCU! Türkiye: 3-0 Norveç

Öte yandan Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda oynanması planlanan maç, koronavirüs salgınındaki Norveç kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle Malaga'ya alınmıştı.

MAÇ SONUCU! Türkiye: 3-0 Norveç

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı tribünden takip etti.

MAÇ SONUCU! Türkiye: 3-0 Norveç

Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay müsabakayı tribünden izledi ve millilere destek verdi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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