MAÇ SONUCU! Türkiye: 3-0 Norveç

Son dakika... A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubunda Norveç ile mücadele etti. Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanan maç saat 20.00'dan itibaren TRT 1'de naklen yayınlandı.

Maç Türkiye'nin 3-0 Üstünlüğü ile sona erdi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Norveç'i 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Öte yandan Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda oynanması planlanan maç, koronavirüs salgınındaki Norveç kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle Malaga'ya alınmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay müsabakayı tribünden izledi ve millilere destek verdi.