Macario Hing Glover kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Macario Hing Glover Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Macario Hing Glover adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Macario Hing Glover Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Macario Hing Glover 4 Nisan 1995 tarihinde Phoenix, Arizona şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Çin uyrukludur.Gerçek adı da Macario Darwin Yen Hing-Glover / 晏新力 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Macario Hing Glover Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Promotion Group yapmaktadır. Macario Hing Glover, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Macario Hing Glover'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Macario Hing Glover Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Macario Hing Glover isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Macario Hing Glover Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Macario Hing Glover futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Blue Devils

1 Mayıs 2016 yılında Burlingame

1 Ağustos 2016 yılında Blue Devils

25 Ağustos 2017 yılında NK Istra

15 Şubat 2018 yılında NK Krsko

18 Şubat 2019 yılında Spartak Trnava

10 Temmuz 2019 yılında Helsinki IFK

1 Ocak 2023 yılında SJK Seinäjoki

Macario Hing Glover Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Macario Hing Glover şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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