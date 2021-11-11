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Macaristan Başbakanı Orban Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında buluştu!

Macaristan Başbakanı Orban ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi.

Macaristan Başbakanı Orban Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında buluştu!

Macaristan Başbakanı Orban ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısı düzenliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satır başlıkları şu şekilde;

"Uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. İlk etapta ikili ticarette 6 milyar doları hedefliyoruz."

"Macaristan'da 700 milyon dolarlık Türk yatırımı bulunuyor bunu 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."

"Uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. İlk etapta ikili ticarette 6 milyar doları hedefliyoruz."

"Yarın İstanbul'da ev sahipliği yapacağım, Türk Konseyi Zirvesi'ne Sayın Orban da katılacak. İlk defa uluslararası bir zirveyi, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapacağız."

"2024’ü Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız"

"Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür."

"Mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden ülke Yunanistan'dır. Elimizde bütün belgeler var."

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