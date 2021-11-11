Macaristan Başbakanı Orban Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında buluştu!

Macaristan Başbakanı Orban ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısı düzenliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satır başlıkları şu şekilde;

"Uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. İlk etapta ikili ticarette 6 milyar doları hedefliyoruz."

"Macaristan'da 700 milyon dolarlık Türk yatırımı bulunuyor bunu 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."

"Uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. İlk etapta ikili ticarette 6 milyar doları hedefliyoruz."

"Yarın İstanbul'da ev sahipliği yapacağım, Türk Konseyi Zirvesi'ne Sayın Orban da katılacak. İlk defa uluslararası bir zirveyi, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapacağız."

"2024’ü Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız"

"Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür."

"Mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden ülke Yunanistan'dır. Elimizde bütün belgeler var."