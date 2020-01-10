Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto'dan AB'ye Türkiye çağrısı

Brüksel'deki olağanüstü Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ve Rusya'nın Libya'da "temel aktörler" haline geldiğine vurgu yaptı.

Bakan Szijjarto, "AB halihazırda bir oyuncu değil. Uluslararası alana dönmeye çalışıyor." dedi.

Szijjarto, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e Türkiye'ye karşı daha yumuşak bir dil kullanması için çağrıda bulundum. Avrupa'nın güvenliğini güvence altına alan, göçü durduran ve NATO üyesi olan Türkiye ile çok daha kapsamlı bir ilişkimiz var." dedi.

Borrell'in çağrısını dikkate aldığını kaydeden Szijjarto, AB'nin temel amacının Libya'ya yönelik silah ambargosunun uygulanması olduğunu ifade etti.

AB, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının "üçüncü ülkelerin egemen haklarını ihlal ettiğini" iddia etmişti.