UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı tarihi bir zaferle geçen ay-yıldızlılar, Macaristan deplasmanına gidiyor. 2020 yılının ilk galibiyetini Rusya karşısında alan Türkiye, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmıştı. Bu sonuçla gruptaki puanını 6'ya çıkaran milliler, 8 puanlı Macaristan deplasmanına konuk oluyor. Macaristan maçının da kayıpsız geçilmesi halinde Türkiye'ye liderlik şansı doğacak. Ancak Rusya'nın Sırbistan ile oynayacağı maçta puan kaybı yaşaması gerekiyor. Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi 5. maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. 18 Kasım Çarşamba akşamı Puşkaş Arena'da oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.

"ŞİMDİ HEDEF MACARİSTAN"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Rusya galibiyetinden dolayı Milli Takımı tebrik ederek, "Şimdi hedef Macaristan'da Budapeşte'de yapacağımız maç olacak. İnşallah o maçtan da iyi bir sonuçla Türkiye'mize dönüp Uluslar Ligi maçlarını bu şekilde tamamlamış olacağız" dedi.

Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşılaştığı Rusya'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Pandemiden sonraki ilk galibiyetimizi aldık hem de Rusya karşısında. Rusya yenemediğimi bir takım. Takımımız kendi evinde futbolunu ortaya koyarak maçtan 3-2 galip ayrılmasını bildi. Baştan Teknik Direktörümüz Şenol Güneş olmak üzere bütün görev alan futbolcularımızı cani yürekten tebrik ediyorum. Şimdi hedef Macaristan'da Budapeşte'de yapacağımız maç olacak. İnşallah o maçtan da iyi bir sonuçla Türkiye'mize dönüp Uluslar Ligi maçlarını bu şekilde tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu.