Macaristan'da göçmenlerle alay eden polis hakkında soruşturma başlatıldı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da göçmenlerle alay ettiği ortaya çıkan bir polis hakkında soruşturma başlatıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin güney sınırında görev yapan bir polis, düzensiz göçmenlerle dalga geçen bir video hazırladı ve bunu "TikTok" adlı sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yaklaşık 35 saniyelik görüntüde, polis aracının ön koltuğunda oturan bir polisin, cep telefonuyla tel örgünün diğer tarafında yürüyen düzensiz göçmenlerin görüntüsünü çektiği, müzik dinlediği ve güldüğü görülüyor.

Macaristan Emmiyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, göçmenlerle dalga geçen polis hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Polis merkezi olarak, başka kişilerin insanlık onurunu zedeleyecek tutumları reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı aldığı sert önlemlerle biliniyor.

Göçmenlere karşı sınırlarına asker ve polis takviyesi yapan Macaristan, Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Kaynak: AA