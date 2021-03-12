Macaristan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Macaristan'ın Bayrağı Nasıldır?
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Macaristan, Orta Avrupa'da Karpatlarda kurulu olan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Komşuları; batıda Avusturya ve Slovenya, kuzeyde Slovakya, doğuda Romanya ve Ukrayna, güneyde Sırbistan ve Hırvatistan'dır.
Macaristan'ın Başkenti?
“Budapeşte” şehri Macaristan'ın başkentidir.
Macaristan'ın Para Birimi Nedir?
“Forint” Macaristan'ın para birimidir.
Macaristan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Macaristan'ın telefon alan kodu : + 36
Macaristan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Macaristan
Macaristan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Budapeşte
Macaristan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Hungary
Macaristan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Budapest
Macaristan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Budapest
Macaristan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Magyarország
Macaristan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Macarca