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Macaristan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Macaristan'ın Bayrağı Nasıldır?

Macaristan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Macaristan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Macaristan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Macaristan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Macaristan'ın Bayrağı Nasıldır?

Macaristan, Orta Avrupa'da Karpatlarda kurulu olan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Komşuları; batıda Avusturya ve Slovenya, kuzeyde Slovakya, doğuda Romanya ve Ukrayna, güneyde Sırbistan ve Hırvatistan'dır.

Macaristan'ın Başkenti?

“Budapeşte” şehri Macaristan'ın başkentidir.

Macaristan'ın Para Birimi Nedir?

“Forint” Macaristan'ın para birimidir.

Macaristan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Macaristan'ın telefon alan kodu : + 36

Macaristan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Macaristan'ın Bayrağı Nasıldır?

Macaristan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Macaristan

Macaristan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Budapeşte

Macaristan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Macaristan'ın Bayrağı Nasıldır?

Macaristan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Hungary

Macaristan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Budapest

Macaristan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Budapest

Macaristan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Macaristan'ın Bayrağı Nasıldır?

Macaristan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Magyarország

Macaristan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Macarca

Macaristan'ın Bayrağı Nasıldır?

Macaristan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Macaristan'ın Bayrağı Nasıldır?

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