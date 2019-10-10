Macaristan’ın vetosu Başbakan Orban’ın bilgisindeydi

Macaristan medyasına bugün itibarı ile düşen haberde, Türkiye karşıtı bildirini veto edilmesi Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiği kaydedildi.

Avrupa Birliği'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılan Barış Pınarı Harekatı öncesinde Türkiye'yi uyarmak için hazırladığı bildiri Macaristan tarafından veto edilince çılgına dönen AB yöneticileri, Macaristan yöneticilerini uyardı. AB'nin 28 üyenin ortak imzası ile yayınlamak istediği bildiri, Macaristan Dış Ticaret ve Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto tarafından veto edilmiş, AB yetkilileri Macaristan'ın da ortak bildiriye imza atması için bu ülke hükümetini uyarmıştı. Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, "Ülkeler sınırlarını savunabilir" diyerek bildiriyi imzalamamıştı.

Macaristan medyasına bugün itibarı ile düşen habere göre, Türkiye karşıtı bildirinin veto edilmesi Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiği kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak Macaristan medya organı HVG'ye konuşan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AB'nin Türkiye'yi tehdit edici bildiri yayınlamasına anlam veremediklerini, uzun zaman bu bildiriyi veto ettiklerini, Brüksel'in evrensel her konuda mesaj vermesini doğru bulmadıklarını söyleyerek, "Türkiye'de 4 milyon mülteci bulunuyor. Türkiye bu mültecilerin evlerine dönebilmesi için gayret ediyor. Global olarak bakıldığında, evlerini ve yurtlarını terk eden mültecilerin bir an önce evlerine dönebilmeleri ile güvenli bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri olarak bakıyorum konuya. Bu nedenle AB'nin Türkiye'yi hedef alan bildirisine anlam veremedik ve veto ettik. Sonunda ise AB'nin Dışişleri bildirisi olarak imzalamak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA