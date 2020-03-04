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  3. Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak

Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak

Anadolu Efes'in bu akşam TSİ 22.15'te deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile oynayacağı mücadele koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak

Anadolu Efes'in bu akşam TSİ 22.15'te deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile oynayacağı mücadele koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Koronavirüs tehlikesi spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın ülkede 5 bin kişiden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalı olduğunu duyurmasının ardından THY Euroleague'in 27. haftasında bu akşam oynanacak Maccabi FOX - Anadolu Efes karşılaşmasına seyirci alınmamasına karar verildi.

Maçın bütün biletlerinin tükenmesine rağmen, basketbolseverler mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.

Kaynak: İHA




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