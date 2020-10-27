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Maccabi FOX Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sezonun altıncı maçına İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv karşısına çıkıyor. Peki, Maccabi FOX Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

Maccabi FOX Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Avrupa basketbolunun bir numaralı turnuvası Euroleague'de en tecrübeli temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu sezonun altıncı maçına çıkıyor. Euroleague sıralamasında 8. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Maccabi FOX Tel Aviv deplasmanına konuk olacak. Karşılaşmanın detaylarını haberimizde verdik. Euroleague'de sezona iyi başlayan ancak son 3 maçında üst üste mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, moral toplamak için Maccabi Tel Aviv karşısında mutlak galibiyet arayacak. Peki, Maccabi FOX Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maccabi FOX Tel Aviv ve Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan Euroleague 6. maçı, 29 Ekim Perşembe günü saat 22.05'de başlayacak. Karşılaşmanın hakem ve kanal detayları henüz bilinmiyor. Zorlu müsabaka, Menora Mivtachim Arena'da oynanacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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