Maccabi Playtika - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? THY EuroLeague'de heyecan 16. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Maccabi Playtika ile Anadolu Efes takımları karşılaşacak. Peki Maccabi Playtika - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Cevaplar haberimizde...

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THY EuroLeague'de temsilcilerimizin mücadelesi sürüyor. Heyecan dolu ligin 16. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Maccabi Playtika ile kozlarını paylaşacak. Temsilcimizin bu zorlu müsabakasını takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Maccabi Playtika - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar... MACCABİ PLAYTİKA - ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Maccabi Playtika - Anadolu Efes EuroLeague maçı 16 Aralık 2021 Perşembe bugün oynanacak. Karşılaşma saat 22.05'de başlayacak. Bu zorlu müsabaka Tel Aviv'de, Menora Mivtachim Arena Stadyumu'nda oynanacak. MACCABİ PLAYTİKA - ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? Maccabi Playtika - Anadolu Efes EuroLeague maçı Bein Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maccabi Tel Avivanadolu efesTHY Euroleague