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Maccabi Tel Aviv 66 - 90 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

THY EuroLeague'in 23. hafta erteleme maçında Maccabi Tel Aviv ile Anadolu Efes karşılaştı. Maç, Anadolu Efes'in 66-90'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maccabi Tel Aviv 66 - 90 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

THY EuroLeague'in 23. hafta erteleme maçında Maccabi Tel Aviv ile Anadolu Efes karşılaştı. Maç, temsilcimiz Anadolu Efes'in 66-90'lık galibiyeti ile sona erdi.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 17 - 22 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 31 - 47 Anadolu Efes

3. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 47 - 71 Anadolu Efes

4. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 66 - 90 Anadolu Efes

Berkem Temizel
Gece Editörü
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