Maccabi Tel Aviv 66 - 90 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU
THY EuroLeague'in 23. hafta erteleme maçında Maccabi Tel Aviv ile Anadolu Efes karşılaştı. Maç, Anadolu Efes'in 66-90'lık üstünlüğüyle sona erdi.
THY EuroLeague'in 23. hafta erteleme maçında Maccabi Tel Aviv ile Anadolu Efes karşılaştı. Maç, temsilcimiz Anadolu Efes'in 66-90'lık galibiyeti ile sona erdi.
SKOR DAĞILIMI
1. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 17 - 22 Anadolu Efes
2. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 31 - 47 Anadolu Efes
3. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 47 - 71 Anadolu Efes
4. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 66 - 90 Anadolu Efes