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Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, Avrupa'da kader maçına çıkıyor. Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçı kazanması takdirinde Avrupa'da bir üst tura yükselecek. Peki, Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi? İşte detaylar...

Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi?

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden kulüplerden Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi macerasına devam etmek için kader maçına çıkıyor. Maccabi Tel Aviv deplasmanında galibiyet alması halinde bir üst tura yükselecek olan kırmızı-beyazlılar, adını son 32 takımın arasına yazdıracak. Sivasspor'un bu sezon belki de en kritik mücadelesi olan Maccabi Tel Aviv maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. UEFA Avrupa Ligi Grup I'da yer alan Sivasspor, 5 maçın sonunda topladığı 6 puan ile 3. sırada bulunuyor. Maccabi Tel Aviv ise 8 puanla 2. sırada bulunuyor. Böylelikle Sivasspor'un bu maçtan alacağı 3 puan, kendisini bir üst tura atmasını sağlayacak. Peki, Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi? İşte detaylar...

MACCABİ TEL AVİV - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Maccabi Tel Aviv ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadele, İsrail ekibi Tel Aviv'in Bloomfield stadında oynanacak. 10 Aralık Perşembe günü saat 23.00'de başlayacak mücadeleyi, Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Martins Svipsts yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak. 

HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Avrupa maçlarının ülkemizdeki yayıncısı beIN SPORTS, Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçının da yayıncısı. Karşılaşma, Perşembe günü saat 23.00'de beIN SPORTS HD 1'den naklen izlenebilir. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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